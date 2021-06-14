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Британцы предсказали поражение Байдену на личной встрече с Путиным

Политика
Британцы предсказали поражение Байдену на личной встрече с Путиным
Федеральное агентство новостей

Москва, 14 июня. Читатели британской газеты «Таймс» поделились ожиданиями от личной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоится 16 июня в Женеве (Швейцария).

Жители Великобритании не сомневаются в лидерских способностях Владимира Путина. Они считают, что президенту США Джо Байдену придется «попотеть» на личной встрече с российским лидером.

«Вперед, Путин! Поставь маразматика Байдена в неловкое положение. Будем надеяться, что ему не придется зачитывать речь по бумажке. <...> Американцам следует разобраться со своими собственными проблемами, прежде чем учить нас, что нам делать», — пишет юзер с ником 128 people.

«Посмотрим. Как бывший агент КГБ Путин с легкостью заткнет за пояс Сонного Дедулю Байдена 16 июня», — добавил пользователь CdL.

Также пользователи напомнили о многочисленных конфузах 80-летнего Байдена. Демократ ни раз забывал имена своих коллег и даже заснул на встрече с журналистами. Юзеры иронично заметили, что США находится в надежных руках.

«Слава богу, теперь у Соединенных Штатов есть президент с принципами», — оставил комментарий пользователь с ником Thomas Young.

Ранее американский посол в РФ Джон Салливан выразил опасения, что Джо Байден после встречи с Владимиром Путиным может пойти на уступки Москве.

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Владимир Путин Джо Байден сша рф саммит реакция соцсетей
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