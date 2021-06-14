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Путин заявил о недопустимости милитаризации космоса

Политика
Путин заявил о недопустимости милитаризации космоса
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 14 июня. Российская Федерация выступает категорически против милитаризации космического пространства, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Россия может сотрудничать с другими государствами в космической отрасли, однако переноса военных действий в эту сферу произойти не должно, заявил он в интервью западному телеканалу NBC.

Во время беседы прозвучал вопрос о вероятности выхода РФ из проекта Международной космической станции. Россия заинтересована в МКС, если заинтересован и Запад, ответил Путин.

Ранее он назвал ключевое условие для сотрудничества между Россией и США в космосе. Взаимодействие между двумя государствами возможно, если Вашингтон не откажется от подобной позиции, подчеркнул президент.

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