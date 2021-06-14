Полиция Гаити выбила бандитов из захваченного полицейского участка

Порт-о-Пренс, 14 июня. Национальная полиция Гаити сообщает, что полицейским подразделениям удалось отбить захваченный вооруженными бандами полицейский участок в районе Сен-Жозеф.

Полицейское управление было захвачено еще 6 июня в результате ряда скоординированных атак, проведенных членами преступных группировок в течение 5-6 июня, в ходе которых бандиты атаковали сразу несколько полицейских участков.

???? La Police Nationale d’Haïti a repris le contrôle du sous-commissariat de St-Joseph ce 13 juin 2021. Plusieurs malfrats, membres du gang “krache dife” qui occupaient le sous-commissariat, ont été blessés mortellement dans des échanges de tirs avec les forces de l’ordre. pic.twitter.com/h27E78t7N1 — PNH (@pnh_officiel) June 13, 2021

По данным местных СМИ, хорошо вооруженные банды смогли захватить несколько единиц оборудования и здание полицейского участка Сен-Жозеф. В результате нападения были убиты трое сотрудников полиции.

Нападение привело к дезорганизации работы силовиков, в результате чего преступники смогли удерживать захваченный участок в течение всей недели.

Представители полиции сообщают, что в ходе спецоперации было ликвидировано несколько членов банд, остальным удалось скрыться.

На Гаити, являющимся беднейшим государством региона, наблюдаются серьезные проблемы в сфере безопасности. Члены вооруженных банд регулярно совершают убийства и нападения. Важной статьей доходов преступников является похищение людей с целью получения выкупа. Это происходит на фоне крайне низкой поддержки правительства со стороны гаитян и регулярных антиправительственных акций, проходящих в стране.