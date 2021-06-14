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Полиция Гаити выбила бандитов из захваченного полицейского участка

Латинская Америка
Полиция Гаити выбила бандитов из захваченного полицейского участка
Global Look Press  /  Richard Tsong-Taatarii / ZUMAPRESS.com

Порт-о-Пренс, 14 июня. Национальная полиция Гаити сообщает, что полицейским подразделениям удалось отбить захваченный вооруженными бандами полицейский участок в районе Сен-Жозеф.

Полицейское управление было захвачено еще 6 июня в результате ряда скоординированных атак, проведенных членами преступных группировок в течение 5-6 июня, в ходе которых бандиты атаковали сразу несколько полицейских участков.

По данным местных СМИ, хорошо вооруженные банды смогли захватить несколько единиц оборудования и здание полицейского участка Сен-Жозеф. В результате нападения были убиты трое сотрудников полиции.

Нападение привело к дезорганизации работы силовиков, в результате чего преступники смогли удерживать захваченный участок в течение всей недели.

Представители полиции сообщают, что в ходе спецоперации было ликвидировано несколько членов банд, остальным удалось скрыться.

Полиция Гаити выбила бандитов из захваченного полицейского участка

На Гаити, являющимся беднейшим государством региона, наблюдаются серьезные проблемы в сфере безопасности. Члены вооруженных банд регулярно совершают убийства и нападения. Важной статьей доходов преступников является похищение людей с целью получения выкупа. Это происходит на фоне крайне низкой поддержки правительства со стороны гаитян и регулярных антиправительственных акций, проходящих в стране.

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