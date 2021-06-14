Лидеры стран НАТО считают политику Китая «системным вызовом» для безопасности Альянса

Брюссель, 14 июня. Действия Китая представляют угрозу безопасности Североатлантического альянса. Об этом говорится в Стратегической концепции, согласованной участниками 32-го саммита НАТО.

В документе отмечается, что индустриальная политика Китая бросает «системный вызовов» Альянсу. Кроме того, Китай якобы «создает серьезные риски в области телекоммуникаций, в аэрокосмической сфере, а также в киберпространстве».

«Амбиции и наступательная позиция КНР представляют собой системный вызов общепринятому международному порядку, а также сферам, имеющим отношение к безопасности Альянса», — говорится в документе.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует развязывать холодную войну против Китая, однако готов отвечать на вызовы безопасности с его стороны.