Владимир Путин высказался о будущем преемнике

Москва, 14 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что после его ухода с поста главы государства страна «не обрушится».

Российский лидер ответил на вопрос о своем преемнике. По его словам, этот человек должен любить Родину и быть готовым на большие жертвы ради страны.

«Я сделаю все, чтобы преданные стране люди, готовые положить на алтарь Отечества жизнь, были поддержаны», — заявил Путин.

Политик отметил, что не думает о своей защите после ухода с поста. Этот вопрос не имеет первостепенного значения, добавил он.

Владимир Путин был переизбран на пост президента по результатам выборов 2018 года. Он набрал 76,6% голосов россиян. Следующие выборы намечены на весну 2024 года.