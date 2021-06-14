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Путин отрицает, что был заранее осведомлен об аресте Протасевича

Политика
Путин отрицает, что был заранее осведомлен об аресте Протасевича
Global Look Press  /  facebook.com / pr0tez

Вашингтон, 14 июня. Президент России Владимир Путин ничего не знал о задержании в Минске журналиста Романа Протасевича. Тем более никто не осведомлял президента об аресте заранее.

Об этом со ссылкой на главу государства сообщает телеканал NBC. Ранее Путин дал интервью журналисту американского СМИ. В ходе беседы он отверг заявления относительно заблоговременной передачи информации о намерениях кого-либо задержать основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta.

Ранее Протасевича взяли под стражу после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске. Поводом для приземления стало сообщение о минировании судна. В связи с инцидентом лидеры стран «Большой семерки» высказали глубокую озабоченность.

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путин белоруссия протасевич
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