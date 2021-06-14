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Сиквел «Тихого места» установил рекорд эпохи пандемии по сборам

Общество
Сиквел «Тихого места» установил рекорд эпохи пандемии по сборам
Кадр из фильма «Тихое место 2»

Лос-Анджелес, 14 июня. Продолжение хоррора «Тихое место» побило кассовый рекорд эпохи пандемии коронавируса. За две недели проката сиквел собрал более 100 миллионов долларов в кинотеатрах США.

До пандемии подобные сборы не считались чем-то необычным, но коронавирус серьезно ударил по сфере кинопроизводства. Мировые сборы «Тихого места — 2» почти достигли 200 миллионов долларов.

Первый хоррор серии получил 340 миллионов долларов в кинотеатрах, при этом бюджет ленты составил всего 17 миллионов. После кассового успеха «Тихого места» затраты на производство сиквела увеличили почти в четыре раза по сравнению с первой частью.

Мировая премьера продолжения хоррора Джона Красински состоялась 20 мая. В российских кинотеатрах лента «Тихое место — 2» вышла 3 июня. После премьеры зрители наградили сиквел высокими рейтингами.

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фильм хоррор Тихое место
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