Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске выросло до 16 человек

Новосибирск, 14 июня. Источник в экстренных службах сообщил об увеличении количества пострадавших при пожаре на газовой автозаправке на Гусинобродском шоссе.

Число раненых достигло 16 человек. Изначально сообщалось о шести пострадавших. Характер их травм уточняется.

Сотрудники МЧС продолжают бороться с огнем, охватившим территорию АЗС на Гусинобродском шоссе в Новосибирске. Пожар распространился на площади 800 квадратных метров.

ЧП присвоен третий ранг сложности. На место стянуты несколько пожарно-спасательных отрядов. Сообщается, что пламя спровоцировало серию взрывов. Жители города делятся в социальных сетях впечатляющими кадрами происшествия.