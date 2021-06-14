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Пушков отметил идентичность политики США и НАТО в отношении России

Политика
Пушков отметил идентичность политики США и НАТО в отношении России
Global Look Press  /  Zhang Cheng

Москва, 14 июня. НАТО и США руководствуются одной политикой в отношении России. Позиция Вашингтона стала официальной линией Альянса, заявил сенатор РФ Алексей Пушков.

Международное объединение следует настроениям США не только в вопросе России, но и Китая. Это в очередной раз подтверждает отсутствие самостоятельной внешней политики у Европы, уточнил сенатор в Telegram-канале.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отношения между Москвой и Североатлантическим альянсом ухудшились. Однако страны объединения нацелены на укрепление диалога с Россией, подчеркнул норвежский политик.

Ранее стало известно, что НАТО изменит действующую стратегию Альянса. Журналисты Национальной службы новостей рассказали, что настоящая концепция была сформирована в 2010 году.

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сша нато пушков
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