Путин предложил Вашингтону представить проведение российских учений у границ США

Москва, 14 июня. Президент РФ Владимир Путин предложил Соединенным Штатам представить собственную реакцию на проведение российских учений у американских границ.

Российский лидер таким образом ответил на вопрос журналиста телеканала NBC о проведении маневров ВС РФ вблизи украинской границы.

«Когда его спросили о недавних передвижениях войск России близ украинской границы, которые вызвали страх вторжения, Путин сказал, что Россия осуществляет военные учения на собственной территории», — говорится в сообщении телеканала.

В американском СМИ указали, что Путин напомнил об учених США на Аляске, а также попросил Вашингтон представить свою реакцию на решение России провести маневры возле американских границ.

До этого глава российского государства отмечал, что РФ встревожена укреплением НАТО в киберсфере.