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Пригожин призвал сделать расследование про «расследование о расследовании» Bellingcat

Общество
Пригожин призвал сделать расследование про «расследование о расследовании» Bellingcat
ТАСС  /  Метцель Михаил

Санкт-Петербург, 14 июня. Петербургский предприниматель Евгений Пригожин отреагировал на «расследование» агентства Bellingcat о неудавшемся захвате россиян на Украине.

Журналисты попросили бизнесмена прокомментировать подготовку материала Bellingcat о неудачном захвате 33 граждан РФ украинскими спецслужбами. Как отметили представители издания Russia News, сотрудники Bellingcat собирались снять фильм об этой провальной операции, но «информационная бомба так и не взорвалась».

Пригожин считает, что Bellingcat в очередной раз предприняло тщетную попытку сделать «расследование о расследовании».

«Хочу отметить, что выражение «информационная бомба так и не взорвалась» тут не подходит. Скорее Bellingcat от запора не разродились, пытаясь сделать «расследование о расследовании»», — приводит ответ бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Бизнесмен подчеркнул, что заниматься этой ситуацией должен Следственный комитет РФ.

«А надо сделать расследование про «расследование о расследовании». И заниматься этим должен СК РФ. Тогда итог будет очевиден. В результате нашего расследования сажать надо всех: и Зеленского, и Порошенко, и Грозева, и СБУ, а заодно и всю Верховную раду», — заключил предприниматель.

Ранее сообщалось, что Евгений Пригожин подсказал Bellingcat тему для очередного псевдорасследования. Он посоветовал осветить следующие американские выборы.

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сми пригожин bellingcat
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