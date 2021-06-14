Писатель Слава Сэ попал в реанимацию с тяжелой формой коронавируса

Рига, 14 июня. Известный латвийский писатель, сценарист и бард Вячеслав Солдатенко, известный под псевдонимом Слава Сэ, находится в реанимации с двусторонней пневмонией.

Писатель находится под присмотром врачей в одной и рижских клиник. Врачи диагностировали у Солдатенко двустороннюю пневмонию, которая развилась на фоне коронавируса. Болезнь протекает в тяжелой форме. Как сообщили друзья литератора со ссылкой на его супругу Ларису, Солдатенко сразу же положили в реанимацию.

При поступлении в больницу у него диагностировали поражение более 60% органов дыхательной системы. Друзья сильно переживают за здоровье 52-летнего писателя. В группе Солдатенко во «Вконтакте» они призывают молиться за его здоровье и верить в лучшее.