Аналитик Коган рассказал о грядущем ослаблении рубля

Москва, 14 июня. Рубль может просесть к доллару в ближайшее время, несмотря на итоги переговоров президентов России и США, сообщил аналитик «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Он объяснил, что сейчас поддержку рублю оказывает ряд факторов. Во-первых — рост цен на нефть, во-вторых — снижение градуса во внешнеполитических отношениях РФ с ЕС и США, а также повышение ключевой ставки Центробанка, пишет «Российская газета».

В начале недели российская валюта будет зависеть от динамики котировок сырья, но основное внимание инвесторов все равно будет приковано к предстоящей встрече лидеров России и Соединенных Штатов, указал Коган. По его словам, объем торгов на валютном рынке заметно увеличится по итогам президентских переговоров.

Аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева ранее отметила, что курс доллара может упасть до 60 рублей. Факторами укрепления рубля она считает рост нефтяных цен и повышение ключевой ставки Центробанка.