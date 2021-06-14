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Киркоров приведет друзей на спектакль с участием Бузовой

Шоу-бизнес
Киркоров приведет друзей на спектакль с участием Бузовой
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 14 июня. Поп-король Филипп Киркоров пропустил громкую премьеру спектакля в МХАТ имени Горького с участием Ольги Бузовой. Певец дал обещание посетить постановку и даже «привести друзей».

На закрытие театрального сезона во МХАТе подготовили громкую премьеру — спектакль «Чудесный грузин» о молодом советском вожде Иосифе Сталине. Одну из ключевых ролей в постановке исполнила звезда «Дома-2» Ольга Бузова. Премьерные показы 11 и 12 июня прошли при полном аншлаге.

Оценить театральный дебют исполнительницы хита «Мало половин», к сожалению, не смог ее коллега и близкий друг Филипп Киркоров. Певец пообещал, что обязательно посетит спектакль, если, конечно, ему удастся достать билеты. Худруку МХАТа удалось привлечь внимание к театру — билеты раскуплены на несколько месяцев вперед.

«В первые же свободные дни в Москве обязательно схожу на спектакль, да еще друзей приведу», — написал Киркоров в комментариях под постом актера Станислава Садальского.

Сам актер Станислав Садальский попал на премьеру «Чудесного грузина». После спектакля он рассказал о своих впечатлениях в Instagram-аккаунте. По признанию артиста, Бузова его сильно удивила — на сцене МХАТа звезда «Дома-2» играла «недурственно». Однако больше всего Садальского впечатлила живая обезьянка, от которой он не смог оторвать глаз.

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Все новости / Шоу-бизнес / Киркоров приведет друзей на спектакль с участием Бузовой
театр киркоров бузова спектакль мхат
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