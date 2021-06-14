Бывший тренер сборной Украины рассказал о своем отношении к российской команде

Киев, 14 июня. Экс-тренер сборной Украины по футболу Леонид Буряк рассказал журналистам о своем отношении к национальной команде России.

По его словам, он уважает нынешнего наставника российской сборной Станислава Черчесова. Буряк также отметил, что у него есть много друзей в России.

«Я с уважением отношусь к вашей стране. Считаю, что футбол должен быть вне политики», — цитирует экс-тренера украинской команды Sport24.

Накануне сборная Украины уступила Нидерландам в первом туре Евро-2020 со счетом 2:3. Перед этим россияне проиграли сборной Бельгии, пропустив три безответных мяча в свои ворота. Чемпионат Европы по футболу начался 11 июня и продлится до 11 июля. Сборной России в рамках группового этапа предстоит сыграть с Финляндией и Данией. Украинцы поборются за право выхода в плей-офф с Австрией и Северной Македонией.