Стали известны подробности смертельного пожара в алтайском селе

Горно-Алтайск, 14 июня. Редакция ФАН выяснила подробности ЧП в селе Анос, где в загоревшемся частном доме погибли трое детей в возрасте от трех до семи лет.

Трагедия произошла в маленьком селе Республики Алтай с населением около 300 человек. Как сообщили ФАН в региональном управлении МЧС, спасатели полностью справились со своими задачами и оперативно потушили огонь.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники прокуратуры, Следственного комитета, МВД, а также пожарные дознаватели. Специалисты опрашивают соседей и очевидцев произошедшего.

Причина возгорания частного дома пока не называется. Предварительно установлено, что проживающая там семья не состояла на учете как неблагополучная.

Напомним, сигнал о пожаре в частном жилом доме поступил в МЧС в 15:31. Спасатели прибыли к горящему зданию в 15:52 по местному времени (11:52 мск).