Видео встречи тематического поезда Минобороны РФ в Улан-Удэ опубликовано в Сети

Улан-Удэ, 14 июня. Встречу тематического поезда всероссийской акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» в Улан-Удэ сняли на видео и опубликовали в Сети.

Репортаж о прибытии поезда в столицу Бурятии опубликован телеканалом «Звезда». На кадрах показана воодушевленная реакция россиян на проведение патриотической акции Министерства обороны России и большой интерес к образцам современной военной техники, интерактивным выставкам и различным экспонатам на борту поезда «Мы — армия страны! Мы — армия народа!»

Во время движения по Дальнему Востоку поезд посетили более 100 тысяч граждан РФ, отмечается в репортаже «Звезды».

Ранее стало известно о появлении в центре Ставрополя нового арт-объекта в рамках акции «Граффити Победы». О прибытии поезда «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» в Севастополь сообщал RT.