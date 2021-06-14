Владимир Путин посоветовал Вашингтону перестать «пенять на зеркало»

Москва, 14 июня. Бунт протестующих у Капитолия продемонстрировал, как власти США преследуют своих же граждан за политические взгляды. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

Российский лидер при рассуждении о политических преследованиях в США вспомнил знаменитую русскую поговорку «Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива». Глава государства посоветовал Вашингтону перестать «пенять на зеркало» при выстраивании политической линии.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин заявил о понимании идеи движения Black Lives Matter. По его словам, оно имело конкретные основания.