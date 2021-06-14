Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 15:49
15:47
Весь мир
Алжир отозвал аккредитацию France 24
15:47
Происшествия
ФАН выяснил имена погибших при пожаре детей на Алтае
15:46
Армия
Путин предложил Вашингтону представить проведение российских учений у границ США
15:44
Политика
Президент Франции надеется на сплоченность стран НАТО на саммите в Брюсселе
15:42
Общество
Потепление до +31 градуса ожидается в Москве на следующей неделе
15:40
Происшествия
Площадь пожара на АЗС в Новосибирске достигла 800 кв. м
15:37
Политика
Пушков отметил идентичность политики США и НАТО в отношении России
15:34
Общество
Пригожин призвал сделать расследование про «расследование о расследовании» Bellingcat
15:32
Политика
Лазаревский клуб заявил о возможности создания союзного государства Армении и России
15:31
Общество
Писатель Слава Сэ попал в реанимацию с тяжелой формой коронавируса
Все новости

Байден заявил о несоответствии политики России ожиданиям США

  /   Обновлено: 14 июня 2021 15:26
Политика
Байден заявил о несоответствии политики России ожиданиям США
Global Look Press  /  White House / via Globallookpress.com

Вашингтон, 14 июня. Россия проводит политику, которая противоречит ожиданиям американских властей. Поведение Москвы представляет для США «новый вызов», отметил глава Белого дома Джозеф Байден.

Своим мнением американский лидер поделился во время саммита Организации Североатлантического договора. Встреча проходит в Брюсселе, она стала 32-й за историю НАТО. В ходе беседы с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом Байден отметил растущее осознание неспособности предугадать действия Москвы. Также ожиданиям США не соответствует поведение Китая.

Американские власти пытаются отдалить Россию от Китайской Народной Республики, предвкушая последствия от развития и укрепления сотрудничества между странами. Однако в этом деле США бессильны, ранее отметил чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Денисов.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Байден заявил о несоответствии политики России ожиданиям США
россия сша байден
Комментировать
Эксклюзив
ФАН выяснил имена погибших при пожаре детей на Алтае
ФАН выяснил имена погибших при пожаре детей на Алтае
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 130479 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 83796 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 66674 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 50160 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 40134 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Рейтинг@Mail.ru