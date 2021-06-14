Байден заявил о несоответствии политики России ожиданиям США

Вашингтон, 14 июня. Россия проводит политику, которая противоречит ожиданиям американских властей. Поведение Москвы представляет для США «новый вызов», отметил глава Белого дома Джозеф Байден.

Своим мнением американский лидер поделился во время саммита Организации Североатлантического договора. Встреча проходит в Брюсселе, она стала 32-й за историю НАТО. В ходе беседы с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом Байден отметил растущее осознание неспособности предугадать действия Москвы. Также ожиданиям США не соответствует поведение Китая.

Американские власти пытаются отдалить Россию от Китайской Народной Республики, предвкушая последствия от развития и укрепления сотрудничества между странами. Однако в этом деле США бессильны, ранее отметил чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Денисов.