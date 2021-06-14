Медики не выявили в Кишиневе ни одного случая COVID-19 впервые за пандемию

Кишинев, 14 июня. Доктора из Молдавии впервые не выявили в столице страны ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Такого не было с начала пандемии COVID-19.

Заболеваемость коронавирусом SARS-CoV-2 в Кишиневе стремительно снижается. До этого в городе подтвердили около 106 тыс. случаев заражения, рассказал мэр столицы Ион Чебан в ходе оперативного заседания.

«Согласно последним данным, на предыдущей неделе в Кишиневе было 20 случаев коронавируса на 100 тыс. населения», — заявил он.

Эффективным средством в борьбе с COVID-19 является вакцинация. Статистика демонстрирует, что 95% заболевших не делали прививку. Это подтверждает факт того, что вакцина работает, объяснил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.