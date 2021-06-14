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Медики не выявили в Кишиневе ни одного случая COVID-19 впервые за пандемию

Общество
Медики не выявили в Кишиневе ни одного случая COVID-19 впервые за пандемию
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Кишинев, 14 июня. Доктора из Молдавии впервые не выявили в столице страны ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Такого не было с начала пандемии COVID-19.

Заболеваемость коронавирусом SARS-CoV-2 в Кишиневе стремительно снижается. До этого в городе подтвердили около 106 тыс. случаев заражения, рассказал мэр столицы Ион Чебан в ходе оперативного заседания.

«Согласно последним данным, на предыдущей неделе в Кишиневе было 20 случаев коронавируса на 100 тыс. населения», — заявил он.

Эффективным средством в борьбе с COVID-19 является вакцинация. Статистика демонстрирует, что 95% заболевших не делали прививку. Это подтверждает факт того, что вакцина работает, объяснил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

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врач кишинев коронавирус
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