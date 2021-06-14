Зеленский обсудил с Джонсоном перспективы Украины в НАТО

Киев, 14 июня. Возможность интеграции Украины в состав НАТО стала темой обсуждения украинского президента Владимира Зеленского и премьера Британии Бориса Джонсона.

Украина ожидает от Запада четких сигналов по перспективам страны в составе Североатлантического альянса, передает слова Зеленского ТАСС. Беседа с Джонсоном состоялась в телефонном формате. Киев сделал все необходимое для получения Плана действий относительно членства в НАТО, выразил уверенность Зеленский.

«Пришло время, чтобы наши партнеры и союзники поддержали Украину конкретными действиями и решениями», — заявил он.

Во время беседы были затронуты темы евроатлантической интеграции и развития стратегического взаимодействия Украины и Великобритании. Разговор состоялся после завершения саммита G7.

Эксперты ранее указали на недовольство в США из-за угроз Украины. Киев в ультимативной форме продолжает требовать включения в состав военно-политического блока.