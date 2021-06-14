Коту-оракулу Ахиллу выдали Fan ID

, 14 июня. Эрмитажный кот по кличке Ахилл может стать специальным гостем на матче Россия — Финляндия, который пройдет 16 июня на петербургской «Газпром Арене».

Пресс-секретарь кота-оракула Анна Кондратьева сообщила, что Ахилл уже получил паспорт болельщика (Fan ID), поэтому имеет полное право посещать футбольные матчи. Наблюдать за игрой пушистый предсказатель будет с фан-зоны на Конюшенной или из VIP-ложи, пишет kp.ru.

Ахилл стал оракулом в 2017 году, тогда он выбирал победителя Кубка конфедераций, сообщает «Мир 24». Год спустя он угадал результат четырех матчей чемпионата мира по футболу.

Ранее четвероногий предсказатель выбрал победителя матча Польша — Словакия. Кот поел из миски с польским флагом. Результат встречи будет известен вечером 14 июня.