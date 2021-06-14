Яя Туре стал тренером грозненского «Ахмата»

Грозный, 14 июня. Экс-игрок «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре вошел в тренерский штаб «Ахмата».

Пресс-служба грозненского «Ахмата» сообщила, что победитель Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА Яя Туре будет работать помощником Андрея Талалаева. С ним был заключен контракт, который рассчитан до конца сезона-2021/2022. Туре уже поприветствовал президент «Ахмата» Магомед Даудов. В Instagram-аккаунте он пожелал ивуарийцу успешной работы в клубе и побед.

Примечательно, что тренером Туре стал работать с февраля. Он занимал пост помощника наставника донецкого «Олимпика». Профессиональную карьеру именитый игрок закончил в прошлом году.

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