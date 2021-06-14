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Путин заявил о понимании идеи движения Black Lives Matter

  /   Обновлено: 14 июня 2021 15:22
Политика
Путин заявил о понимании идеи движения Black Lives Matter
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 14 июня. Движение Black Lives Matter имело конкретные основания. Российская сторона всегда с пониманием относилась к борьбе за права афроамериканцев, заявил президент РФ Владимир Путин.

Лидер России высказал свое мнение в беседе с журналистами NBC. Он дал развернутое интервью в преддверии встречи с американским коллегой Джозефом Байденом.

Ранее Госдепартамент США при президенте Джо Байдене также поддержал BLM. В Вашингтоне отметили, что приветствуют использование термина Black Lives Matter и разрешают американским посольствам вывешивать флаги движения.

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Все новости / Политика / Путин заявил о понимании идеи движения Black Lives Matter
путин россия сша blm
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