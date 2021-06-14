Путин заявил о понимании идеи движения Black Lives Matter

Москва, 14 июня. Движение Black Lives Matter имело конкретные основания. Российская сторона всегда с пониманием относилась к борьбе за права афроамериканцев, заявил президент РФ Владимир Путин.

Лидер России высказал свое мнение в беседе с журналистами NBC. Он дал развернутое интервью в преддверии встречи с американским коллегой Джозефом Байденом.

Ранее Госдепартамент США при президенте Джо Байдене также поддержал BLM. В Вашингтоне отметили, что приветствуют использование термина Black Lives Matter и разрешают американским посольствам вывешивать флаги движения.