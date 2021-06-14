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Светлана Лобода высказалась о прекращении сотрудничества с Крапивиной

Шоу-бизнес
Светлана Лобода высказалась о прекращении сотрудничества с Крапивиной
instagram.com  /  @lobodaofficial

Москва, 14 июня. Украинская поп-дива Светлана Лобода призналась, что прекращение сотрудничества с продюсером Нателлой Крапивиной сильно отразилось на ней и ее творческой команде.

Неделю назад Нателла Крапивина объявила, что прекращает работу с певицей Светланой Лободой. Продюсеру не понравилось, что артистка принесла извинения от ее имени Филиппу Киркорову. По словам Лободы, ее возмутили слова Крапивиной в адрес именитого артиста. Подобная форма выражений недопустима в публичном пространстве, подчеркнул украинская поп-дива.

«При этом я оставляю за каждым право совершать ошибки, признавать их, исправлять», — написала Лобода в своем Instagram-аккаунте.

Несмотря на инцидент, певица сожалеет, что Крапивина приняла такое эмоциональное решение и разорвала рабочие отношения. По признанию Лободы, уход продюсера из проекта сильно повлиял на нее саму и всю творческую команду. Звезда добавила, что благодарна Нателле Крапивиной за 11-летнее сотрудничество, ведь за это время их отношения из только рабочих превратились в дружеские и даже семейные.

«Я благодарна Нателле за все, что было за эти годы, и хочу сказать, что она была и остается частью моей семьи», — заявила Лобода.

Скандал разгорелся после церемонии награждения премии Муз-ТВ. Крапивина жестко высказалась о Киркорове, который появился на красной дорожке вместе с рэпером Давой в окружении полуголых мужчин. Экс-продюсер Лободы сравнила прошедшее музыкальное мероприятие с цирком уродов и заявила, что за выходку Киркорова раньше на Кавказе «на шашлыки пускали».

Киркоров не стал молчать и грубо высказался в адрес Крапивиной. Не расстроила ситуация только Даву, который не растерялся и обернул скандал себе на пользу. Рэпер выложил в свой аккаунт в Instagram новый рекламный ролик, где он делает шашлыки из мяса одной из фирм.

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Все новости / Шоу-бизнес / Светлана Лобода высказалась о прекращении сотрудничества с Крапивиной
киркоров лобода МУЗ-ТВ крапивина
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