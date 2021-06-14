Путин: у России нет обычая убивать политических оппонентов

Москва, 14 июня. Россия не занимается убийствами политических оппонентов, это касается и прошлогоднего инцидента с блогером Алексеем Навальным, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства сообщил об этом в интервью американскому телеканалу NBC. Путин напомнил, что в России нет обычая расправляться с политическими оппонентами. Также глава государства подтвердил готовность рассмотреть вопрос обмена заключенными между РФ и США.

Большое интервью Владимира Путина иностранному СМИ записано в преддверии встречи главы государства со своим американским коллегой Джо Байденом. Беседа президентов должна состояться в Женеве 16 июня. В ходе нее могут быть подняты ключевые вопросы российско-американских взаимоотношений. В том числе не исключен обмен мнениями о газопроводе «Северный поток — 2» и договорах, способствующих укреплению коллективной безопасности.