Трое детей стали жертвами пожара в частном доме на Алтае

Горно-Алтайск, 14 июня. Возгорание произошло в частном доме в селе Анос. При пожаре погибли трое детей в возрасте от трех до семи лет.

Информация об инциденте в частном жилом доме поступила в МЧС в 15:31. Пожарные прибыли к горящему дому в 15:52 по местному времени (11:52 по Москве). В ходе ликвидации пожара они нашли трех погибших ребятишек.

В тушении пожара участвовали три пожарных автомобиля, а также добровольная пожарная команда «Турсиб». На месте инцидента побывал начальник Главного управления МЧС России по Республике Алтай.

Ранее при пожаре в жилом доме в селе Раменки в Подмосковье пострадал человек, сообщало РИАМО.