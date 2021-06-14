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Трое детей стали жертвами пожара в частном доме на Алтае

  /   Обновлено: 14 июня 2021 14:49
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Происшествия
Трое детей стали жертвами пожара в частном доме на Алтае
Федеральное агентство новостей

Горно-Алтайск, 14 июня. Возгорание произошло в частном доме в селе Анос. При пожаре погибли трое детей в возрасте от трех до семи лет.

Информация об инциденте в частном жилом доме поступила в МЧС в 15:31. Пожарные прибыли к горящему дому в 15:52 по местному времени (11:52 по Москве). В ходе ликвидации пожара они нашли трех погибших ребятишек.

В тушении пожара участвовали три пожарных автомобиля, а также добровольная пожарная команда «Турсиб». На месте инцидента побывал начальник Главного управления МЧС России по Республике Алтай.

Ранее при пожаре в жилом доме в селе Раменки в Подмосковье пострадал человек, сообщало РИАМО.

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дети пожар мчс дом республика алтай
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