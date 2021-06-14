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В Индии указали на скрытую причину антироссийской провокации США в Черном море

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Армия
В Индии указали на скрытую причину антироссийской провокации США в Черном море
wikipedia.org  /  Seaman Alyssa Weeks / Public Domain

Нью-Дели, 14 июня. Американское военное руководство устроило очередную провокацию в Черноморском регионе, что может представлять опасность перед встречей глав РФ и США, считают индийские аналитики.

Командование ВМС Соединенных Штатов направило в акваторию Черного моря эсминец USS Laboon, вооруженный ракетами. Моряки Военно-морского флота России, обнаружив «гостей», немедленно приступили к тщательному отслеживанию их действий. Журналисты индийского издания EurAsian Times, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия», указали на скрытую причину антироссийской провокации США. По их словам, корабль мог не случайно появиться в регионе в преддверии переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в Женеве.

«Их личная встреча многими рассматривается как важный шаг в восстановлении двусторонних связей между двумя соперниками времен холодной войны», — уверены аналитики.

Черноморский регион не раз становился местом появления американских кораблей, подчеркнули авторы статьи. По их словам, Черное море связывает Россию, Европу и Ближний Восток, являясь важнейшей водной путевой артерией, ввиду чего на этих территориях разворачивается оживленное геополитическое противостояние между РФ и странами Североатлантического альянса. Эксперты добавили, что поход эсминца ВМС США в регион перед таким важным событием похож на явную антироссийскую провокацию со стороны американцев.

Ранее военный эксперт Александр Жилин заявил, что у российских военнослужащих достаточно сил для обеспечения полной безопасности в регионе. По его словам, ВМФ России будет тщательно следить за ходом учений стран НАТО, держа во внимании все действия участников мероприятия.

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