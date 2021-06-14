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Перечислены секреты похудения Степаненко, Бабкиной и Лолиты

Шоу-бизнес
Перечислены секреты похудения Степаненко, Бабкиной и Лолиты
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 14 июня. Певицы Надежда Бабкина и Лолита Милявская, а также юмористка Елена Степаненко, рассказали как им удалось избавиться от лишнего веса.

Секреты похудения звезд перечислили в передаче «Светская хроника». Степаненко, избавившаяся от 42 килограммов после развода с Евгением Петросяном, призналась, что ела пять–шесть раз в день маленькими порциями. Если же артистке хотелось съесть что-то вредное для фигуры, она прибегала к хитрости.

«Я съела два пирожка вот так: откусывала, жевала, жевала, жевала до тех пор, пока никакой вкусности во рту не оставалось, и выплевывала», — рассказала юмористка.

Однако врачи не рекомендуют такой способ похудения, поскольку он травмирует желудок. Лолита тоже использовала нежелательные и даже опасные методы избавления от лишнего веса, но в итоге похудела на 20 килограммов под наблюдением специалиста. Как и Степаненко, певица преобразилась после развода, при этом артистка утверждает, что ни в чем себе не отказывает

«Эндокринолог — сдаешь анализы и избавляешься от ненужного в доме», — поделилась Милявская.

Надежда Бабкина отметила 71-летие в марте, однако выглядит заметно моложе своего возраста. По словам певицы, она потеряла 22 килограмма благодаря интервальному голоданию. Как сообщает Пятый канал, этот метод пользуется популярностью среди звезд. Однако эксперты отмечают, что при таком способе доктор должен рассчитать, какое количество калорий требуется пациенту.

Ведущая шоу «Орел и решка» Регина Тодоренко рассказывала поклонникам, как избавилась от лишнего веса после родов. Знаменитость тоже использовала интервальное голодание и прибегала к физическим нагрузкам.

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Лолита бабкина степаненко
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