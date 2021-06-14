Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 15:48
15:46
Армия
Путин предложил Вашингтону представить проведение российских учений у границ США
15:44
Политика
Президент Франции надеется на сплоченность стран НАТО на саммите в Брюсселе
15:42
Общество
Потепление до +31 градуса ожидается в Москве на следующей неделе
15:40
Происшествия
Площадь пожара на АЗС в Новосибирске достигла 800 кв. м
15:37
Политика
Пушков отметил идентичность политики США и НАТО в отношении России
15:34
Общество
Пригожин призвал сделать расследование про «расследование о расследовании» Bellingcat
15:32
Политика
Лазаревский клуб заявил о возможности создания союзного государства Армении и России
15:31
Общество
Писатель Слава Сэ попал в реанимацию с тяжелой формой коронавируса
15:31
Экономика
Аналитик Коган рассказал о грядущем ослаблении рубля
15:23
Шоу-бизнес
Киркоров приведет друзей на спектакль с участием Бузовой
Все новости

Гаспарян: Объемы донатов ФБК опровергают легенду о помощи простых россиян

  /   Обновлено: 14 июня 2021 14:56
Общество
Гаспарян: Объемы донатов ФБК опровергают легенду о помощи простых россиян
Федеральное агентство новостей  /  facebook.com / Алексей Навальный / pixabay.com

Армен Гаспарян прокомментировал миллиардные поступления в пользу структур Навального, полностью освоенные его соратниками. Суммы пожертвований слишком велики, чтобы верить в легенду о помощи простых граждан, отметил публицист.

В стриме на YouTube-канале Армен Гаспарян обратил внимание на поступления на биткоин-кошелек ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской организацией), полностью выведенные за несколько дней до заседания суда о признании структур Навального экстремистскими. Подобные суммы нельзя объяснить донатами от российской молодежи, которая составляет основную целевую аудиторию оппозиционера, уверен эксперт.

«У меня вопрос: ребятки, а вы понимаете размеры этих вкладов? Вы, надеюсь, отдаете себе отчет, что это деньги не с ваших несъеденных чипсов и невыпитых газировок, а это другие источники поступления? Вы хоть теперь понимаете, в чем вы поучаствовали, какое все это имеет отношение к декларируемым там целям?» — заявил Гаспарян.

Ранее ФАН писал, согласно данным сайта Blockchain, всего на кошелек ФБК с 2016 года поступило 659,8994 биткоина. При этом менеджер структур Навального Леонид Волков утверждал, что донаты в криптовалюте — лишь малая часть поступлений. По признанию соратника оппозиционера, «ни в один год пожертвования в биткоинах не составляли и 15% от общего объема пожертвований». Учитывая изменения в курсе валют, журналисты ФАН подсчитали, что ФБК мог получить с 2016 года около 4 млрд рублей (и это без учета поступлений на биткоин-кошелек самого Навального).

Очевидно, сумма донатов слишком велика, чтобы объяснять ее поддержкой россиян. Крупные вливания могли поступать от иностранных структур, заинтересованных в дестабилизации ситуации в России. Тем более команда оппозиционера перестала скрывать тесные контакты с Западом.

В мае 2021 года соратник Навального Владимир Милов обсудил, как устроить «революцию» в России, с сенатором США Робертом Менендесом, а 10 июня в Сети появились фото Леонида Волкова с официальной встречи с комитетом Сената США по международным отношениям. Спустя пару дней Милов пообещал продолжить поездки по Европе с обсуждением санкций. По его словам, ранее он побывал в Польше, теперь намерен посетить Германию. При этом Милов уже не пытается сделать вид, что санкции будут точечными и не затронут кошельки россиян.

Гаспарян отмечает, что можно игнорировать очевидное и продолжать считать многомиллиардные пожертвования результатом щедрости россиян. Тем не менее следует помнить, что даже один рубль, перечисленный на счет экстремистской организации, может обернуться уголовным сроком. Согласно статье 282.3 УК РФ, финансирование экстремистской деятельности может обернуться как штрафом, так и лишением свободы на срок до восьми лет.

«Конечно, вы можете и дальше быть уверены в том, что вы в едином порыве их собрали и занесли, причем непосредственно в биткоинах! Конечно! Я просто напоминаю вам, что теперь это — экстремистская организация: если вы надумаете продолжать свою борьбу на этой ниве, то это уже очень серьезный срок», — резюмировал эксперт.

Ранее Леонид Волков призвал аудиторию делать пожертвования в криптовалютах, гарантируя абсолютную безопасность. Но, как объяснили эксперты, полностью анонимным этот способ не является.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Гаспарян: Объемы донатов ФБК опровергают легенду о помощи простых россиян
санкции навальный запад экстремизм волков биткоин фбк милов менендес
Комментировать
Эксклюзив
ФАН выяснил имена погибших при пожаре детей на Алтае
ФАН выяснил имена погибших при пожаре детей на Алтае
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 130479 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 83796 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 66674 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 50160 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 40134 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Рейтинг@Mail.ru