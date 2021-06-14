Гаспарян: Объемы донатов ФБК опровергают легенду о помощи простых россиян

Армен Гаспарян прокомментировал миллиардные поступления в пользу структур Навального, полностью освоенные его соратниками. Суммы пожертвований слишком велики, чтобы верить в легенду о помощи простых граждан, отметил публицист.

В стриме на YouTube-канале Армен Гаспарян обратил внимание на поступления на биткоин-кошелек ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской организацией), полностью выведенные за несколько дней до заседания суда о признании структур Навального экстремистскими. Подобные суммы нельзя объяснить донатами от российской молодежи, которая составляет основную целевую аудиторию оппозиционера, уверен эксперт.

«У меня вопрос: ребятки, а вы понимаете размеры этих вкладов? Вы, надеюсь, отдаете себе отчет, что это деньги не с ваших несъеденных чипсов и невыпитых газировок, а это другие источники поступления? Вы хоть теперь понимаете, в чем вы поучаствовали, какое все это имеет отношение к декларируемым там целям?» — заявил Гаспарян.

Ранее ФАН писал, согласно данным сайта Blockchain, всего на кошелек ФБК с 2016 года поступило 659,8994 биткоина. При этом менеджер структур Навального Леонид Волков утверждал, что донаты в криптовалюте — лишь малая часть поступлений. По признанию соратника оппозиционера, «ни в один год пожертвования в биткоинах не составляли и 15% от общего объема пожертвований». Учитывая изменения в курсе валют, журналисты ФАН подсчитали, что ФБК мог получить с 2016 года около 4 млрд рублей (и это без учета поступлений на биткоин-кошелек самого Навального).

Очевидно, сумма донатов слишком велика, чтобы объяснять ее поддержкой россиян. Крупные вливания могли поступать от иностранных структур, заинтересованных в дестабилизации ситуации в России. Тем более команда оппозиционера перестала скрывать тесные контакты с Западом.

В мае 2021 года соратник Навального Владимир Милов обсудил, как устроить «революцию» в России, с сенатором США Робертом Менендесом, а 10 июня в Сети появились фото Леонида Волкова с официальной встречи с комитетом Сената США по международным отношениям. Спустя пару дней Милов пообещал продолжить поездки по Европе с обсуждением санкций. По его словам, ранее он побывал в Польше, теперь намерен посетить Германию. При этом Милов уже не пытается сделать вид, что санкции будут точечными и не затронут кошельки россиян.

Today met with Alexei Navalny’s advisor @leonidvolkov to discuss how respect for democracy and the rule of law should be at the core of U.S.-Russia relations. https://t.co/2uBYeDD99K pic.twitter.com/1zw4hckngw — Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) June 9, 2021

Гаспарян отмечает, что можно игнорировать очевидное и продолжать считать многомиллиардные пожертвования результатом щедрости россиян. Тем не менее следует помнить, что даже один рубль, перечисленный на счет экстремистской организации, может обернуться уголовным сроком. Согласно статье 282.3 УК РФ, финансирование экстремистской деятельности может обернуться как штрафом, так и лишением свободы на срок до восьми лет.

«Конечно, вы можете и дальше быть уверены в том, что вы в едином порыве их собрали и занесли, причем непосредственно в биткоинах! Конечно! Я просто напоминаю вам, что теперь это — экстремистская организация: если вы надумаете продолжать свою борьбу на этой ниве, то это уже очень серьезный срок», — резюмировал эксперт.

Ранее Леонид Волков призвал аудиторию делать пожертвования в криптовалютах, гарантируя абсолютную безопасность. Но, как объяснили эксперты, полностью анонимным этот способ не является.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.