Международный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» проходит в Северной столице

Самые красивые парадные и церемониальные залы открыли свои двери для проведения Международного музыкального фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга». Среди них отреставрированная Придворная Воскресенская церковь Большого Царскосельского дворца, Тронный зал Михайловского замка, посещение которого стало возможно впервые со времен жизни Императора Павла I. На мероприятии принимают участие ведущие исполнители из России, Италии, Армении и Испании.

В рамках фестиваля пройдут концерты, где будут звучать арии и сцены из оперы «Волшебная флейта», симфония 40№ Моцарта, концертная симфония Дмитрия Бортнянского и гимн Мальтийского ордена, гроссмейстером которого являлся сам Павел I, а также горячо любимые зрителями арии из оперы «Ромео и Джульетта».

«Для всех участников сегодняшнего концерта, равно как и для зрителей, особую пикантность и вдохновение придают потрясающие интерьеры нашего зала», — восторженно отозвалась о зале солистка Мариинского театра Мария Баянкина.

Информационным партнером мероприятия выступила Медиагруппа «Патриот» во главе с Николаем Столярчуком.