Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 17:18
17:16
Армия
Путин заявил о готовности России к совместной работе с США по СНВ
17:15
Армия
Путин сообщил о поимке в Сирии боевиков с диверсионным заданием против объектов РФ
17:15
Спорт
Советский футболист призвал сборную России показать характер на Евро
17:15
Происшествия
Глава СК Бастрыкин взял под контроль дело о пожаре на АЗС в Новосибирске
17:15
Происшествия
Дети не пострадали при пожаре на АЗС в Новосибирске
17:14
Политика
Осташко оценил заявление Путина в интервью NBC на тему кибербезопасности
17:13
Экономика
Аналитики назвали «стальной бум» в КНР причиной роста цен на металлопродукцию
17:11
Общество
Загсы и центры госуслуг Москвы временно изменят расписание и условия работы
17:09
Происшествия
Автомобиль протаранил толпу протестующих в американском Миннеаполисе
17:06
Спорт
Лучшие футболисты чемпионатов Европы за всю историю
Все новости

Международный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» проходит в Северной столице

  /   Обновлено: 14 июня 2021 17:04
Видео
Международный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» проходит в Северной столице

Самые красивые парадные и церемониальные залы открыли свои двери для проведения Международного музыкального фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга». Среди них отреставрированная Придворная Воскресенская церковь Большого Царскосельского дворца, Тронный зал Михайловского замка, посещение которого стало возможно впервые со времен жизни Императора Павла I. На мероприятии принимают участие ведущие исполнители из России, Италии, Армении и Испании.

В рамках фестиваля пройдут концерты, где будут звучать арии и сцены из оперы «Волшебная флейта», симфония 40№ Моцарта, концертная симфония Дмитрия Бортнянского и гимн Мальтийского ордена, гроссмейстером которого являлся сам Павел I, а также горячо любимые зрителями арии из оперы «Ромео и Джульетта».

«Для всех участников сегодняшнего концерта, равно как и для зрителей, особую пикантность и вдохновение придают потрясающие интерьеры нашего зала», — восторженно отозвалась о зале солистка Мариинского театра Мария Баянкина.

Информационным партнером мероприятия выступила Медиагруппа «Патриот» во главе с Николаем Столярчуком.

«Мы рады, что «Патриот» освещает очередной концерт фестиваля «Дворцы Петербурга». Это очень символично, потому что только вчера мы отпраздновали день России. Сегодня мы слышим классическую музыку Чайковского в «Тронном зале» Екатерининского дворца. Само великолепие этого зала символизирует восстановление и великолепие этой страны», — поделился глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

Вернуться назад

Все новости / Видео / Международный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» проходит в Северной столице
санкт-петербург искусство моцарт
Комментировать
Эксклюзив
Советский футболист призвал сборную России показать характер на Евро
Советский футболист призвал сборную России показать характер на Евро
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 132690 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 87092 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 67057 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 51589 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 41172 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Рейтинг@Mail.ru