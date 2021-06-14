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Порошенко обозначил границы патриотизма Зеленского

Политика
Порошенко обозначил границы патриотизма Зеленского
Федеральное агентство новостей

Киев, 14 июня. Патриотизм президента Украины Владимира Зеленского заканчивается там, где начинаются российские деньги, заявил бывший украинский лидер Петр Порошенко.

Имидж «государственника», который пытались создать действующему главе Украины, не согласуется с коммерческими интересами олигархических телеканалов и студии «Квартал 95», продающей сериалы в Россию, считает лидер партии «Европейская солидарность» («ЕС»).

«Украинский патриотизм для него заканчивается там, где начинаются российские деньги за показ «Папика» «Квартала 95», который продается на российском рынке», — заявил Порошенко на согласительном совете «ЕС».

Ранее экс-глава Украины раскритиковал политику Зеленского по Донбассу. Он отметил, что с апреля 2020 года между Украиной и Донбассом не произошло ни одного обмена удерживаемыми лицами.

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украина порошенко зеленский
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