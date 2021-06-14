Путин назвал условие дальнейшего сотрудничества России и США по космосу

Москва, 14 июня. Россия намерена продолжать сотрудничество с США по космосу, однако для этого имеется условие. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

В интервью NBC российский лидер указал, что сотрудничество будет продолжаться, если Вашингтон не откажется от таких взаимодействий.

Ранее сообщалось, что NASA надеется на продолжение общения РФ и США по вопросам освоения космоса. Такое заявление сделал глава ведомства Билл Нельсон. По его словам, за продолжение совместной работы в этой сфере выступают космонавты обеих стран.