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Путин назвал условие дальнейшего сотрудничества России и США по космосу

Армия
Путин назвал условие дальнейшего сотрудничества России и США по космосу
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 14 июня. Россия намерена продолжать сотрудничество с США по космосу, однако для этого имеется условие. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

В интервью NBC российский лидер указал, что сотрудничество будет продолжаться, если Вашингтон не откажется от таких взаимодействий.

Ранее сообщалось, что NASA надеется на продолжение общения РФ и США по вопросам освоения космоса. Такое заявление сделал глава ведомства Билл Нельсон. По его словам, за продолжение совместной работы в этой сфере выступают космонавты обеих стран.

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путин россия сша космос
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