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Лазаревский клуб заявил о возможности создания союзного государства Армении и России

Политика
Лазаревский клуб заявил о возможности создания союзного государства Армении и России
edu.gov.ru  /  Пресс-служба Минпросвещения России

В настоящее время большинство населения Армении выступает за переход на новый уровень стратегического партнерства с Россией. Об этом в интервью ФАН заявил председатель исследовательско-аналитической организации «Интеграция и развитие», координатор Евразийского экспертного клуба Арам Сафарян в ходе четвертой встречи «Лазаревского клуба», проходящей сейчас в Ереване.

По словам политического аналитика, после 44-дневной войны в Армении беспрецедентно увеличилось количество дебатов по поводу возможности углубления и укрепления армяно-российского стратегического союза и партнерства.

«Мы констатируем, что армяно-российские отношения традиционно с момента создания независимых государств Российской Федерации и Республики Армения находятся на достаточно высоком уровне. Однако следует иметь в виду, что за последние годы, еще до «бархатной революции», были некоторые моменты, которые вносили тень, неуверенность и недоверие между ближайшими партнерами. Но предвыборная ситуация в Армении — это уникальная возможность для поднятия во внутриполитическом и внутриобщественном дискурсе нашей страны тематики армяно-российского стратегического союза».

Арам Сафарян подчеркнул, что сейчас в Армении есть несколько политических сил, убежденно выступающих за дальнейшее укрепление союза с Россией.

«Каким будет этот союз?» — задается вопросом участник встречи «Лазаревского клуба». — Некоторые из нас убеждены, что это должен быть новый союз по типу союза Россия-Белоруссия, другие говорят, что не надо изобретать деревянный велосипед и лучше присоединиться к уже существующему Союзному государству».

Эксперт отметил, что еще 20 лет назад общественные деятели Армении собрали миллион подписей в поддержку присоединения к союзу Россия-Белоруссия, однако политические силы не взяли эту идею на вооружение.

«Теперь среди нас есть единомышленники, которые считают, что нужно на экспертном уровне задуматься об укреплении российско-армянского союза, — заявил Арам Сафарян. — По моему мнению, большая часть населения Армении убежденно выступает за политическую интеграцию в рамках Евразийского экономического союза, нам нужна не только экономическая интеграция, которая сейчас происходит».

Лазаревский клуб заявил о возможности создания союзного государства Армении и России
ru.wikipedia.org  / Общественное достояние

Политический аналитик продолжил, что необходимо создавать такие межгосударственные органы, которые были бы способны отражать угрозы и вызовы, идущие для Армении как с Востока, так и с Запада и Юга.

 «Пусть Армения — самая маленькая страна в регионе Южного Кавказа, пусть она потерпела поражение в войне и в настоящее время зализывает свои еще свежие раны, но мы встанем на ноги и будем развиваться, — выразил уверенность Арам Сафарян. — Мы будем стоять рядом с Россией, потому что этого хочет большинство нашего населения».

В заключение участник встречи «Лазаревского клуба» подчеркнул, что, несмотря на беспрецедентную активизацию антироссийских настроений, которые подыгрывают Западу, большинство армянского народа желает укрепления и углубления армяно-стратегического союза.

Лазаревский клуб заявил о возможности создания союзного государства Армении и России
Федеральное агентство новостей  / Наталья Макеева

Международный российско-армянский «Лазаревский клуб» создан в 2018 году по инициативе депутата Государственной думы России, директора Института стран СНГ Константина Затулина и ряда известных политиков и предпринимателей, общественных деятелей, ученых, журналистов и мастеров культуры России и Армении. Целью деятельности «Лазаревского клуба» является упрочение взаимного доверия и союзнического взаимодействия народов России и Армении путем неформального и свободного обмена мнениями между представителями гражданских обществ этих стран по самым значимым темам актуальной повестки.

С конца 2018 года «Лазаревский клуб» провел в Москве и Ереване три крупные тематические сессии, обсудив вопросы обороны и безопасности в Кавказском регионе, экономики, предпринимательства и привлечения инвестиций, а также взаимодействия СМИ России и Армении в формировании союзнических отношений и положительного образа двух стран. Клуб также занимается благотворительной, просветительской и издательской деятельностью.

Ранее Константин Затулин призвал СМИ быть аккуратнее в оценках «Лазаревского клуба» и отметил, что за его деятельностью пристально следят самые разные центры влияния и силы, не все из которых доброжелательно относятся к деятельности организации.

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россия сотрудничество армения
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