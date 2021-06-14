Путин заявил о нормальном отношении в колонии к осужденному Навальному

Москва, 14 июня. Отношение в колонии к блогеру Алексею Навальному будет не хуже, чем к кому-либо другому из осужденных. Заявление сделал Владимир Путин в интервью телекомпании NBC.

Блогер Навальный отбывает наказание в колонии во Владимирской области по делу «Ив Роше». Изначально суд приговорил его к условному сроку. В приговоре были прописаны требования к виновному блогеру. Навальный проигнорировал выполнение возложенных на него обязанностей. В 2021 году суд заменил ему условное наказание на реальное.