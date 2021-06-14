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Пилоты Су-34 уничтожат цели «противника» в ходе учений под Воронежем

Армия
Пилоты Су-34 уничтожат цели «противника» в ходе учений под Воронежем
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Воронеж, 14 июня. Экипажи самолетов Су-34 принимают участие в ночных учениях под Воронежем, говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

Летчики Ленинградской армии ВВС и ПВО задействованы в летно-тактических маневрах на полигоне ЗВО. К участию привлечены бомбардировщики Су-34, они проведут тренировочное бомбометание и ракетные удары по наземным целям условного противника, говорится в сообщении.

Атаки будут проводиться при помощи авиационных бомб ФАБ-210 и ФАБ-500 в ночных условиях. Прикрытие бомбардировщиков ВКС России будут осуществлять истребители-перехватчики МиГ-31БМ. Всего к учениям привлечено около 20 авиационных экипажей.

ВС России проводят регулярные учения для поддержания боеготовности. В Калининградской области состоятся тренировки с комплексами «Искандер-М». Также проводятся учения Тихоокеанского флота России, передает RT.

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