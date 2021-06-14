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Владимир Путин не исключил обмена заключенными между Россией и США

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Политика
Владимир Путин не исключил обмена заключенными между Россией и США
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 14 июня. Президент РФ Владимир Путин не исключил, что Москва и Вашингтон могут произвести обмен заключенными. Об этом российский лидер заявил в интервью NBC.

Интервьюер уточнил у президента России, готов ли он рассмотреть подобный обмен. Владимир Путин дал утвердительный ответ.

«Да, конечно», — сказал российский лидер.

У президента РФ спросили, не планирует ли Москва освободить американцев Тревора Рида и Пола Уилана. Путин ответил, что в российских тюрьмах есть осужденные граждане США, но их количество несопоставимо с гражданами РФ, находящимися в заключении в Соединенных Штатах.

В интервью NBC президент России назвал главные факторы в международных делах. По мнению Путина, к ним относятся стабильность и предсказуемость.

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