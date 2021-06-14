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Как пандемия коронавируса изменила рынок труда в Бахрейне

Ближний Восток
Как пандемия коронавируса изменила рынок труда в Бахрейне
Федеральное агентство новостей  / 

Королевство Бахрейн на неопределенный срок приостановило выдачу разрешений на работу людям из стран, занесенных в «красный список» — перечень государств, в которых отмечается высокий уровень заболеваемости коронавирусом.

«В настоящее время лица, находящиеся в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеш и Непале, не могут получить разрешения на работу в Бахрейне», — сообщил представитель Регулирующего органа рынка труда (LMRA).

Соответствующее решение принято Манамой еще 24 мая, однако власти до сих пор не могут сказать, когда оно будет отменено.

Тем не менее если трудовые мигранты из неблагоприятных в плане эпидемиологической обстановки государств уже находятся в Бахрейне, они имеют право продлить разрешение на работу без необходимости выезда с его территории.

Мигранты в Бахрейне

Бахрейн — небольшая страна на берегу Персидского залива с населением, по официальной статистике, около 1,7 млн человек. На долю мигрантов в королевстве приходится порядка 50% жителей. Однако эти цифры говорят только о числе лиц с гражданством и не учитывают иностранных работников, находящихся временно в государстве.

Как и его соседи, Бахрейн применяет внутрирегиональную практику найма зарубежных контрактников. Она подразумевает заключение соглашений со странами ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива) об отправке в королевство специалистов из других регионов.

По оценкам правительства, сейчас зарубежные кадры составляют 63% рабочей силы Бахрейна.

При этом, как отмечает Международная организация по миграции (IOM), обещание экономического и социального процветания в Бахрейне часто используется торговцами людьми в качестве приманки для привлечения рабочих из Индии, Филиппин, Бангладеш, Пакистана и Шри-Ланки.

Манама в свою очередь осознает всю сложность этой проблемы и работает над ее решением на различных уровнях. Начиная с 2002 года власти приняли «Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми и предотвращению злоупотреблений в отношении иностранных работников».

В рамках данного проекта в стране появился «Безопасный дом» — приют для подвергшихся насилию мигрантов и граждан, ставших целью или жертвами торговцев людьми.

В условиях распространения COVID-19 Бахрейн, наряду с другими государствами Персидского залива, проводит внутреннюю политику, направленную на облегчение жизни находящихся в стране зарубежных специалистов. Продление разрешений на работу и пребывание на территории монархии, как и амнистия нарушителей визового режима, стали частью данной инициативы. Так, в 2020 году, в самый разгар пандемии, временно были отменены ежемесячные сборы за оформление соответствующих документов.

Кроме того, Министерство труда и социального развития Бахрейна выпустило административный циркуляр для работодателей и их сотрудников государственного и частного секторов. В нем указывались требования к местам проживания рабочих мигрантов: сокращение количества человек в каждом помещении, обеспечение соблюдения трехметровой дистанции, увеличение числа санитарных узлов в трудовых лагерях, а также создание изолированных мест для лечения заболевших коронавирусом.

При этом профсоюзные объединения страны осуществляют контроль за соблюдением прав мигрантов на получение медицинской и гуманитарной помощи.

Тем не менее принимаемые меры пока не стали панацеей для решения систематических проблем: нельзя сказать, что условия жизни и работы трудовых мигрантов на всех объектах и предприятиях монархии удовлетворительны. 

За прошедший год эпидемиологическая обстановка неоднократно менялась как в лучшую, так и в худшую сторону. За это время число приезжих работников снизилось. Одна из причин тому — появление «красного списка» и закрытые границы других государств.

Коронавирус в королевстве

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с начала эпидемии в Бахрейне было зарегистрировано 1206 смертей от COVID-19. За это время коронавирусом заболели в общей сложности свыше 257,8 тыс. человек.

Власти одобрили вакцины Sputnik V, Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca и Sinopharm/Beijing. При населении в 1,7 млн человек оба компонента вакцины получили уже 860 тыс. жителей при общем числе инъекций лекарства в 1,8 млн.

На минувшей неделе Манама объявила о том, что все ранее принятые ограничения, направленные на сдерживание распространения пандемии коронавируса, продолжат действовать еще как минимум на протяжении двух недель.

Въезд для туристов из стран «красного списка» сейчас строго запрещен. Путешественники из других регионов могут посетить Бахрейн, однако перед полетом им нужно пройти ПЦР-тест, а по прибытии провести десять дней на карантине дома или в гостинице.

Граждане Бахрейна и обладатели вида на жительство могут вернуться в страну даже из перечня запрещенных мест, однако для этого им нужно также иметь отрицательный тест на коронавирус, взятый не позднее чем за 48 часов до пересечения границы.

При этом на территории монархии на двухнедельный срок закрыты торговые центры, заведения общепита, салоны красоты, бассейны, спортзалы и другие объекты массового скопления людей.

Национальный медицинский комитет Бахрейна занимается мониторингом обстановки в мире, что в перспективе может привести к изменениям «красного списка».

Политика Манамы

В любом случае, введенные ограничения на въезд для иностранных рабочих не стали чем-то новым для страны — такая практика применялась еще в период первой волны распространения коронавируса. Пандемия заставила Манаму пересмотреть свою внутреннюю политику, требующую национализировать рынок труда.

Будучи развивающимся государством, экономика которого основывается на экспорте нефти и газа, в условиях пандемии Бахрейн делает ставку скорее на привлечение трудящихся из «домашнего» региона — стран ССАГПЗ. Перечень входящих туда государств проводит схожую политику в вопросах вакцинации населения и труда.

Общерегиональная солидарность делает страны Залива более надежными партнерами в обмене квалифицированными кадрами, привлекаемыми преимущественно для работы в стратегической отрасли добычи углеводородов.

При этом выходцы из Южной Азии, активно работающие в регионе (преимущественно в сферах строительства и обслуживания), оказываются лишены возможности трудиться в монархии Персидского залива из-за неспособности своих правительств держать эпидемиологическую обстановку на родине под контролем.

Впрочем, в период введения ограничений многие из жителей южноазиатского региона приложили определенные усилия для того, чтобы остаться в Бахрейне, так что Манама при небольших размерах государства вероятно не испытывает недостатка в работниках с низкой квалификацией.

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бахрейн миграция манама коронавирус
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