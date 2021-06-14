Путин заявил, что у США нет доказательств «вмешательства» русских хакеров в выборы

Москва, 14 июня. Президент России Владимир Путин назвал «фарсом» обвинения в том, что российские хакеры якобы стоят за кибератаками в США.

Глава государства Владимир Путин прокомментировал в интервью NBC тему «вмешательства» России в дела США. Он подчеркнул, что Вашингтон голословно обвиняет Москву и ни разу не предъявил доказательств.

«Обвинения, что Россия будто бы ведет кибервойну против США, бездоказательны», — заявил Путин.

В США неоднократно заявляли, что Россия якобы могла повлиять на результаты президентских выборов в 2016 и 2020 годах. Глава МИД РФ Сергей Лавров пояснял, что Вашингтону везде мерещатся враги. Они говорят, что в их дела постоянно вмешиваются то Россия, то Китай, то Иран. Однако эту риторику американцы используют в собственных интересах, чтобы усилить влияние на международной арене.