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РКН потребовал снять ограничения с видео на YouTube о дискриминации «Спутника V»

Общество
РКН потребовал снять ограничения с видео на YouTube о дискриминации «Спутника V»
pixabay.com

Москва, 14 июня. YouTube должен снять ограничения с ролика о дискриминации Западом российской вакцины «Спутник V», заявили в Роскомнадзоре.

Видео появилось на канале главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Это не первый ролик на эту тему. Авторы видео попытались подать апелляцию на решение видеохостинга YouTube. Однако она ни к чему не привела, подчеркнул Слуцкий.

Первое такое видео нашло большой отклик у общественности. Авторы ролика заинтересованы в его скорейшей разблокировке для дальнейшего просмотра.

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видео роскомнадзор Спутник V
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