Путин: Россия обеспокоена укреплением НАТО в киберсфере

Москва, 14 июня. Россия встревожена в связи с развитием Организации Североатлантического договора в киберсфере. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.

Ранее российский президент назвал цифровую безопасность главной темой предстоящего саммита с главой Белого дома Джозефом Байденом. Москва готова к взаимной выдаче киберпреступников, однако при осуществлении ряда условий. В частности, речь идет о равноценной ответственности сторон и строгом исполнении соглашения.

Путин ждет от встречи с американским коллегой восстановления личных контактов, а также запуска процесса стабилизации отношений между странами. Вместе с этим президент не питает иллюзий относительно прорывных решений в результате саммита.