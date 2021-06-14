Дорогие электромобили попадут под новый налог в Норвегии

Осло, 14 июня. Владельцы премиальных электрокаров будут вынуждены платить повышенный налог из-за расходов, которые страна несет от субсидирования «зеленых» машин.

Вероятной целью нового налогообложения станут владельцы электрокаров Tesla, Porsche, Mercedes-Benz, Audi Jaguar. Такая мера призвана снизить нагрузку на бюджет и стимулирование спроса на более дешевые электрокары, пишет портал Motor.ru.

По оценкам издания, правительство недополучило 19,2 миллиарда крон в форме налогов. Стимул для покупки электрокаров был мощным, доля электромобилей среди всех приобретенных за год составила 54%. Это стало мировым рекордом, ни одна страна не демонстрировала столь высокий процент выбирающих электрокары граждан.

В Китае ранее также поставили статистический рекорд в сфере электромобилей. Самый бюджетный электрокар обогнал Tesla по объему продаж в Китае.