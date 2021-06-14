Корабли и авиация Балтфлота провели совместные учения ПВО

Москва, 14 июня. Экипажи боевых самолетов и кораблей Балтийского флота (БФ) отработали взаимодействие при обнаружении и уничтожении воздушных целей условного противника.

Совместные маневры прошли с участием постов противовоздушной обороны на кораблях Балтийского флота, подразделений морской авиации и дежурных смен центров управления войсками. Всего в учениях было задействовано более десяти надводных кораблей БФ, включая корветы, катера и малые ракетные корабли.

Авиацию условного противника имитировали самолеты Су-30СМ и Су-24 авиации Балтфлота, по ним велся «огонь» из корабельных установок А-190 и АК-630. Все цели учений были успешно выполнены.

Ранее стало известно о проведении ракетных учений частей Западного военного округа в Калининградской области. О жесткой оценке российским МИД провокационных маневров НАТО с использованием бомбардировщиков B-52H сообщал RT.