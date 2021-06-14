МИД Дании вызвал российского посла

Копенгаген, 14 июня. Посла России в Дании вызвали в МИД страны. Причиной стало якобы «нарушение» воздушных границ самолетами РФ.

Министерство обороны Дании заявило, что российские самолеты 11 июня «вторглись» в воздушное пространство государства в районе острова Борнхольм. Вопрос будет затронут на саммите НАТО 14 июня, уточнили в сообщении МИД.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что отношения России и Альянса ухудшились. По его словам, страны объединения готовы к укреплению диалога с Москвой.