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Опубликовано видео артиллерийских учений в ЦВО с использованием БПЛА «Орлан-10»

Армия
Опубликовано видео артиллерийских учений в ЦВО с использованием БПЛА «Орлан-10»
Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ

Москва, 14 июня. Расчеты БПЛА «Орлан-10» войск Центрального военного округа (ЦВО) провели учения по корректировке артиллерийского огня на учениях в Кемеровской области.

Беспилотная авиация помогла существенно улучшить точность наведения снарядов на цель, сообщает о результате прошедших учений телеканал «Звезда».

Согласно легенде маневров, расчеты «Орланов-10» должны были обнаружить скопления техники условного противника и дислокацию незаконных вооруженных формирований, по которым были нанесены мощные удары из самоходных гаубиц «Мста-С». При этом удаление батарей от успешно уничтоженных целей составило от 3 до 10 километров, отмечается в репортаже «Звезды».

Ранее сообщалось, что беспилотная авиация Балтийского флота провела разведку местности на полигоне в Калининградской области. О завершении совместных учений подразделений спецназа России и Узбекистана в горах Западных Саян информировал RT.

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учения бпла цво орлан-10
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