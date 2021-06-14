Опубликовано видео артиллерийских учений в ЦВО с использованием БПЛА «Орлан-10»

Москва, 14 июня. Расчеты БПЛА «Орлан-10» войск Центрального военного округа (ЦВО) провели учения по корректировке артиллерийского огня на учениях в Кемеровской области.

Беспилотная авиация помогла существенно улучшить точность наведения снарядов на цель, сообщает о результате прошедших учений телеканал «Звезда».

Согласно легенде маневров, расчеты «Орланов-10» должны были обнаружить скопления техники условного противника и дислокацию незаконных вооруженных формирований, по которым были нанесены мощные удары из самоходных гаубиц «Мста-С». При этом удаление батарей от успешно уничтоженных целей составило от 3 до 10 километров, отмечается в репортаже «Звезды».

Ранее сообщалось, что беспилотная авиация Балтийского флота провела разведку местности на полигоне в Калининградской области. О завершении совместных учений подразделений спецназа России и Узбекистана в горах Западных Саян информировал RT.