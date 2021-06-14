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Пять человек задержаны после массовой драки в Ставрополе

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Происшествия
Пять человек задержаны после массовой драки в Ставрополе
kld.sledcom.ru  /  Пресс-служба СУ СК по Калининградской области

Ставрополь, 14 июня. Пять человек задержаны за драку в Парке Победы. В отношении нарушителей составлены административные протоколы по статье о мелком хулиганстве.

Конфликт произошел после того, как молодой человек плюнул в лицо девушке, сообщают очевидцы. После этого завязалась массовая драка на оживленном участке улицы Тухачевского. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленников и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств инцидента.

Массовая драка произошла в одном из дворов Краснодара на улице Восточно-Кругликовской. Потасовка продолжалась до тех пор, пока одна из прохожих не начала громко кричать на ее участников.

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драка парк ставропольский край
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