Пять человек задержаны после массовой драки в Ставрополе

Ставрополь, 14 июня. Пять человек задержаны за драку в Парке Победы. В отношении нарушителей составлены административные протоколы по статье о мелком хулиганстве.

Конфликт произошел после того, как молодой человек плюнул в лицо девушке, сообщают очевидцы. После этого завязалась массовая драка на оживленном участке улицы Тухачевского. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленников и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств инцидента.

Массовая драка произошла в одном из дворов Краснодара на улице Восточно-Кругликовской. Потасовка продолжалась до тех пор, пока одна из прохожих не начала громко кричать на ее участников.