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Регина Тодоренко сообщила о трагедии в семье в свой день рождения

Шоу-бизнес
Регина Тодоренко сообщила о трагедии в семье в свой день рождения
instagram.com  /  @reginatodorenko

Москва, 14 июня. Известная российская телеведущая и блогер Регина Тодоренко поделилась с подписчиками в Instagram печальной новостью. В ее день рождения скончался ее любимый дедушка Алексей.

Утро для Регины Тодоренко началось с поздравлений. Звезде телевидения 14 июня исполнился 31 года. Она получила подарки и услышала много приятных слов в свой адрес. Но радость от личного праздника была омрачена.

«Жаль, что вслед с хорошими новостями приходят плохие. Мне сложно подобрать слова. И я не уверена, что они вообще нужны. Покойся с миром, дедушка Алеша», — написала Регина в Stories, ее цитирует «Вечерняя Москва».

Теперь Тодоренко каждый год в свой день рождения будет вспоминать о дедушке. Она назвала этот момент «круговоротом жизни», который невозможно остановить.

«Примите наши соболезнования в связи с уходом из жизни вашего родственника. Печальное событие, но жизнь продолжается, у вас растет потрясающий сын. Все будет хорошо, от этого никуда не спрячешься», — написал пользователь.

Телеведущая стала законной супругой певца Влада Топалова в 2018 году, а вскоре у пары родился сын, которой назвали Майклом. Тодоренко часто делится в соцсетях секретами счастливого и долгого брака. Она считает, что отношения должны строиться на понимании и заботе друг о друге.

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семья тодоренко день рождения
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