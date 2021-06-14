Лукашенко поручил подготовить всех белорусов к войне

Минск, 14 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости обучить население республики навыкам обращения со стрелковым оружием.

Белорусский лидер посетил производственно-технический кластер «Устье», где ему продемонстрировали процесс производства ракет и боеприпасов для стрелкового оружия. Глава государства поручил локализовать полный цикл производства ракет на предприятии, отметив, что этого требуют нестабильная обстановка в мире и угрозы Белоруссии со стороны внешних сил.

Кроме того, Лукашенко заявил о необходимости обучить навыкам обращения со стрелковым оружием белорусов, которые не проходили службу в армии.

«Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать. Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай бог у нас», — сказал он.

Также белорусский лидер рекомендовал обучить студентов разбирать и собирать автомат, чтобы этого не пришлось делать на поле боя.

«Чтобы умели пользоваться и чтобы не пришлось в тяжелые времена обучаться на поле боя», — добавил он.

Ранее Лукашенко поручил развивать в Белоруссии производство стрелкового оружия на случай вооруженного конфликта. Кроме того, белорусский лидер призвал не надеяться на помощь «заморского дяди» в случае возникновения подобной ситуации.