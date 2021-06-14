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Хореограф Григорий Чапкис скончался на Украине

Общество
Хореограф Григорий Чапкис скончался на Украине
Pr Scr youtube.com  /  Лига Смеха

Киев, 14 июня. Знаменитый танцор и хореограф Григорий Чапкис, который выступал перед Иосифом Сталиным, скончался на 92-м году жизни на Украине.

Легендарного советского и украинского танцора, постановщика не стало 13 июня. Причина смерти члена жюри «Танцев со звездами» пока не названа. По одной из версий, это могли быть осложнения из-за коронавируса. Артист в прошлом году тяжело перенес болезнь, у него было двустороннее поражение легких.

Григорий Чапкис родился в Кишиневе в многодетной семье. Еще в детстве он увлекся танцами, а в 1945 году приехал в Москву и выступил в Кремле в составе ансамбля. За молодым артистом наблюдали Иосиф Сталин и другие высокопоставленные чиновники СССР.

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