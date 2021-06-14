Лучшие футболисты чемпионатов Европы за всю историю

Евро всегда дарил футбольному миру новые яркие имена и по-настоящему раскрывал таланты. ФАН обратился к истории и вспомнил самых ярких игроков прошедших чемпионатов Европы.

Лев Яшин (СССР)

Единственный среди вратарей обладатель главного личного футбольного приза «Золотой мяч» Лев Яшин до сих пор является иконой не только советского, но и мирового футбола. Последний свой матч Яшин провел 50 лет назад, но его до сих пор называют лучшим голкипером в истории. Чемпионат Европы 1960 года — главный триумф не только нашего футбола, но и несравненного Яшина. Во Франции команда Советского Союза в финале Евро победила сборную Югославии со счетом 2:1 и стала чемпионом Европы, а 30-летний Яшин с одним пропущенным мячом за турнир попал в символическую сборную лучших игроков турнира. В 1963 году родоначальники футбола англичане на столетие появления футбола пригласили команду СССР провести с ними матч. Яшин сыграл один тайм и не пропустил ни одного гола, позже Льву вручили самую престижную личную награду «Золотой мяч». Успех Яшина до сих пор не удалось повторить ни одному из голкиперов.

Теодорос Загоракис (Греция)

В 2004 году сборная Греции сенсационно стала победителем чемпионата Европы. Лучшим игроком Евро был назван капитан греческой команды — опорный полузащитник Теодорос Загоракис, который на протяжении всего турнира цементировал центр поля, выключая из игры звездных плеймейкеров команд-соперниц.

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Зинедин Зидан (Франция)

Семья легендарного французского полузащитника Зинедина Зидана эмигрировала во Францию из Алжира, когда будущей звезде футбола было всего два года. Идеальная техника, самоотдача, креативная игра, эталонное видение поля и умение брать ответственность на себя в ключевые моменты лучшим образом сказались на игре французской сборной. В 1998 году французы триумфально выступили на чемпионате мира, завоевав золотые медали. Через два года на Евро-2000 именно индивидуальные действия Зидана стали своеобразным катализатором для его товарищей по команде, которые в драматичном финальном матче выцарапали победу у команды Италии.

Франческо Тотти (Италия)

Один из лучших футболистов в истории итальянского футбола. Франческо Тотти в 2006 году в составе сборной Италии выиграл чемпионат мира, а вот европейский турнир ему так и не покорился. В 2000 году Франческо фактически дотащил итальянцев до финала Евро. Хоть европейский турнир и был для 23-летнего Тотти первым крупным соревнованием в составе национальной сборной, юноша, проявив себя во всей красе, не только не растерялся, но и стал одним из лидеров итальянской команды. Франческо открывал счет в победных матчах группового этапа против Бельгии и в четвертьфинале с Румынией. В знаменитом полуфинальном противостоянии против сборной Нидерландов в серии пенальти Франческо, исполнив паненку, отправил мяч в ворота Эдвина ван дер Сара. В финале пас Тотти на Дельвеккио обеспечил итальянцам преимущество, продержавшееся до конца матча. Итальянцам до чемпионского титула не хватило совсем чуть-чуть: в последние секунды встречи французы усилиями Сильвена Вильтора чудом сравняли счет. В дополнительное время Франция вышла вперед в счете и завоевала чемпионский кубок, итальянцы горевали из-за почти 100% упущенной победы.

Криштиану Роналду (Португалия)

Для лучшего футболиста Европы XXI века Криштиану Роналду чемпионат Европы-2020 стал уже пятым по счету. Сложно поверить, но легендарный португалец, начиная с 2004 года, забивал голы на каждом европейском чемпионате. Прервет ли Роналду свою традицию на этом Евро? Надеемся, что нет. Вклад Криштиану в успехи сборной оценить невозможно: он помог португальцам выиграть серебряную медаль Евро-2004 года, бронзовую — на Евро-2012, а в 2016 году выиграть наконец чемпионский титул. На чемпионатах Европы Роналду провел 21 матч и забил 9 мячей. Конечно, после Евро-2020 статистика снова изменится. Возможно, именитый португалец станет первым футболистом, который сыграет в трех финалах чемпионатов Европы.

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Мишель Платини (Франция)

Мишеля Платини заслуженно называют лучшим французским футболистом XX века. Мишель в 1984 году привел сборную Франции к чемпионству на европейском первенстве. Роль Мишеля была особо значимой в плей-офф турнира. В полуфинале Евро-1984 легендарный футболист в ожесточенном и равном матче против португальцев забил решающий, победный гол на 119-й минуте встречи. В финальном матче все тот же Платини открыл счет против испанцев, вложив неоценимый вклад в чемпионство своей страны. По итогам чемпионата Мишеля признали лучшим игроком турнира. В пяти матчах Платини удалось забить аж 9 голов, к такому достижению и близко пока никто не подошел.

Франц Беккенбауэр (Германия)

Франц Беккенбауэр считается лучшим центральным защитником 20-го столетия. За время своей карьеры два раза избирался футболистом года в Европе, сыграл на полях трех чемпионатов мира. Во многом благодаря Францу сборной ФРГ в 1972 году в Бельгии удалось выиграть чемпионат Европы, а еще спустя четыре года, в 1976, в Югославии стать серебряным призером Евро. Беккенбауэр был один из самых лучших универсалов истории мирового футбола. Ему довелось выступать и в центре, и на краю обороны, и в атаке. За великолепную игру на чемпионатах Европы немец в 1972 и в 1976 годах был награжден «Золотым мячом».

Андрес Иньеста (Испания)

Один из самых выдающихся игроков в истории мирового футбола. У Иньеста 37 титулов, что делает его самым титулованным испанским игроком в истории. Полузащитник — член той самой «золотой», непобедимой сборной Испании, которая от своих соперников не оставляла и мокрого места. Испания — единственная сборная, сумевшая защитить чемпионский титул на чемпионате Европы. Кроме того, испанцы установили поистине феноменальное достижение: они добились того, чего никогда не удавалась сделать ни одной из сборных — одержали три победы подряд на крупных турнирах: на чемпионатах Европы в 2008 и в 2012 годах, а также на мировом первенстве в 2010 году. Иньеста же по три раза официально признавался главным героем матчей на Eвро-2012 и на чемпионате мира — 2010, и еще один раз — на Евро-2008.

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